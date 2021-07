VAR als „Airbag“ für Bundesliga-Schiedsrichter

Lechner: „Große Herausforderung“

„Wir müssen natürlich auch dem Video-Schiedsrichter in Worten erklären, was wir gesehen haben, damit sich auch der Video-Schiedsrichter neben dem Bild ein weiteres Bild machen kann“, erläuterte Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner, der künftig auch als VAR tätig sein wird. „Das wird die große Herausforderung für uns, in Worten zu erklären, was wir gesehen haben, damit der Video-Schiedsrichter feststellen kann, ob ein klarer oder offensichtlicher Fehler vorgelegen ist.“