Das ist Wiens traurigster Wasserspielplatz!

Im Baumgartner Casino Park hat Michaela Schüchner (SPÖ) voller Stolz einen Wasserfriedhof eröffnet, in dem sich der Spaß zum Sterben zurückzieht. Ein paar Babybecken, ein aufblasbarer Kaktus für das zum Asphaltboden passende Wüstenfeeling, ein Rasensprenger, eine am Doppelstabmattenzaun hängende Dusche – und fertig ist der traurigste Wasserspielplatz der Stadt. Bei der Eröffnung durfte die Bezirkschefin – in passender Trauerbekleidung – für die anwesenden Kameras durch den künstlichen Regen hüpfen.