Rot-weiß-roter „Rinderwahn“ hielt Dorf auf Trab

Halbes Dorf samt Feuerwehr zusammengetrommelt

„Ich habe 40.000 Euro bei einem Händler in Österreich für die Tiere bezahlt – und dann verlier ich sie am ersten Tag“, so Besitzer Vasile Bodnar, der alle Hebel in Bewegung setzte, um seine kostbaren Tiere wiederzufinden. Und so trommelte er das halbe Dorf samt der Feuerwehr zusammen.