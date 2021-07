Stichwort Baden

Liebe Leserinnen, liebe Leser, so langsam kehrt wieder Normalität in unser Leben. Kleinere Feste werden gefeiert, Veranstaltungen gehen wieder über die Bühne. So ist auch Kollegin Sandra Nemetschke wieder „ufm Beasa“ und hat ein Golfturnier in Rankweil sowie ein Benefizkonzert im Feldkircher Wildpark besucht. Einzig Petrus scheint die Monate etwas durcheinandergebracht zu haben. Denn trotz Sommerferienbeginn sind wir weit von glühender Hitze und langen Badetagen entfernt. Apropos Baden: In Fußach engagiert sich der umtriebige neue Bürgermeister nicht nur für die Renaturierung der „Alten Fußach“ sowie einen breiteren Zugang zum See. Unter anderem hat das Gemeindehaupt auch den FKK-Strand auf Harder Gemeindegebiet genauer unter die Lupe genommen und offenbar schwindendes Interesse an der Freikörperkultur geortet. Sein Wunsch: Der FKK-Bereich soll verkleinert werden, Badende mit Textil mehr Platz bekommen. Die Entscheidung darüber liegt allerdings bei den Hardern... Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und natürlich schönes Badewetter, Sonja Schlingensiepen