Rabiater Beifahrer trat Polizist gegen Schienbein

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr überfuhr eine alkoholisierte Lenkerin mit ihrem Auto eine Verkehrsinsel auf der Lustenauerstraße in Dornbirn und beschädigte dabei die Verkehrseinrichtung. Als die Polizei zur Unfallaufnahme anrückte, trat plötzlich auch der stark alkoholisierte Beifahrer in Erscheinung. Durch lautstarke Beschimpfungen störte der Mann mehrfach die Sachverhaltsaufnahme.