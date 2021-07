Frau überlebt 150-Meter-Absturz schwer verletzt

Suche nach Absturz-Opfer

Der Tochter fiel im Schock keine Notrufnummer ein. Sie rief ihren Ehemann an und erzählte, was passiert war. Ihr Gatte eruierte im Internet die Telefonnummer des Ortsstellenleiters der Bergrettung Gmunden und setzte so die Rettungskette in Gang. In der dicht bewaldeten und unzugänglichen Absturzstelle benötigte der Notarzthubschrauber „Martin 3“ allerdings eine ganze Weile, um die Verletzte zu lokalisieren.