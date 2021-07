572 gerettete Migranten sitzen am Mittelmeer fest

In ihrem zurückliegenden Einsatz retteten die Helfer knapp 370 Menschen von einem überfüllten Holzboot. Keine der zuständigen Seefahrtsbehörden habe die Koordination für die Rettungseinsätze übernommen, lautet nun der Vorwurf der Schiffscrew. „Was wir in den vergangenen Tagen auf See erlebt haben, ist erschütternd“, sagt Luisa Albera, die Such- und Rettungskoordinatorin des Schiffes.