Ocean Viking nahm 94 Flüchtlinge vor Libyen auf

Migranten mussten Wochen vor Lampedusa ausharren

Die am 1. August geretteten Migranten mussten drei Wochen lang vor Lampedusa ausharren, bevor die Staatsanwälte von Agrigent nach einer Kontrolle an Bord die Landung anordneten. Salvini droht deswegen nun ein Prozess, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Dienstag.