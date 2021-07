Rendi-Wagner vergleicht Doskozil mit Kickl

Doskozil will weiterhin „sagen, was ist“

Der Landesparteichef ließ die Kritik nicht lange auf sich sitzen und betonte am Freitagnachmittag in einer Aussendung, er werde vom Grundsatz „Sagen, was ist“ nicht abrücken. „Es gäbe in Österreich für eine intakte Sozialdemokratie derzeit genug Themen, um die man sich kümmern müsste. Von den wirtschaftspolitischen Folgen der Corona-Krise bis zur Arbeitslosigkeit. Wenn es der Parteivorsitzenden wichtiger ist, sich weiter mit der Suche nach Schuldigen für ihr Abstimmungsergebnis beim Parteitag zu beschäftigen, ist ihr das unbenommen.“ Die Menschen würden sich aber von der SPÖ etwas anderes erwarten als den Austausch persönlicher Befindlichkeiten, so Doskozil.