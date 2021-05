Doskozil fehlt „jedes Wort“ bezüglich Rendi-Wagner

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil will die Aussagen von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die ihm bei einer Anklage einen Rücktritt nahe gelegt hat, nicht weiter kommentieren. Es sei zu der Thematik bereits alles gesagt, meinte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz am Montag, ihm fehle „jedes Wort“.