SPÖ: „Zeit für Umsetzung der Vier-Tage-Woche“

Die SPÖ macht sich jetzt für die Vier-Tage-Woche in Österreich stark. „Es ist Zeit für eine Umsetzung“, erklärte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag vor Journalisten in Wien. Die Vier-Tage-Woche sei international ein Erfolgsmodell und könne auch beim Ausstieg aus der Corona-Kurzarbeit helfen, führte sie als Argumente an. Bisher ist eine solche hierzulande nur via Betriebsvereinbarung möglich. Spanien testet Modelle aktuell mit 200 Firmen, skandinavische Staaten - u.a. Island - gelten als Vorreiter.