Rogowski und Friedrich, das neue Traumpaar

Ungewöhnliche Dreharbeiten

Die Dreharbeiten waren ungewöhnlich. Einerseits drehte man fast die ganze Zeit an derselben Location, einem aufgelassenen DDR-Gefängnis („Wir hatten zwei Zellen“, erzählt Friedrich schmunzelnd, „in der einen haben wir gedreht und in der anderen geraucht.“), andererseits gab es auch etliche körperliche Herausforderungen. Friedrich musste etwa in der Maske stets aufs Neue seine eigene Tätowierung überdeckt und eine Vielzahl anderer Tattoos aufgeschminkt werden: „Ich bin jeden Tag zwei Stunden in der Maske gesessen.“ Rogowski, der in einer der drei, einen Zeitraum von 24 Jahren umfassenden Zeitebenen aus dem KZ kommt, musste für diese Szenen 12 Kilo abnehmen: „Dafür habe ich acht Wochen mehr oder weniger gehungert - und das gleich zweimal, weil die Dreharbeiten durch Corona unterbrochen wurden.“