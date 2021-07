Cannes kann‘s wieder: Mega-Looks am Red Carpet!

„Ich bin, wie wir alle, so ausgehungert nach der großen Leinwand. Daher mache ich mir mehr Gedanken als früher, was ich auf dem roten Teppich tragen werde.“ Die deutsche Film-Diva Iris Berben hat es auf den Punkt gebracht. In diesem Jahr haben sich die Stars und Sternchen bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes am Dienstagabend mächtig ins Zeug gelegt und am roten Teppich für viele Überraschungen gesorgt.