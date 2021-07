Diane Kruger gewährt in Cannes heiße Einblicke!

Das südfranzösische Cannes ist derzeit der Nabel der Promiwelt. Schauspielerinnen, Models und Influencerinnen stürmen in den schönsten Roben die roten Teppiche der Filmfestspiele. Großes Aufsehen erregte am zweiten Abend die deutsche Schauspielerin Diane Kruger. Die 44-Jährige schritt in einem schwarzen Tüllkleid mit Neckholder-Oberteil von Armani Privé über den Red Carpet, das sowohl am Rücken also auch auf der Seite tiefe Einblicke gewährte.