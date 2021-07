„Quereinsteiger“ Grüll sucht Glück in Hütteldorf

Er war in der abgelaufenen Saison die vielleicht heißeste Aktie am heimischen Transfermarkt, nun will Marco Grüll mit Rapid die Fußball-Bundesliga aufmischen. Der bald 23-jährige Offensivmann wird nach starken Leistungen für Ried und als „Quereinsteiger“ besonderes Interesse auf sich ziehen, sieht sich für das Engagement beim Topclub gerüstet. „Das ist der richtige Schritt“, betonte der Salzburger vor dem Bundesliga-Start am 23. Juli.