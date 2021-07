Sarah Lagger auf Medaillenkurs bei der U23-EM!

Zum Abschluss des ersten Tages lief sie die 200 m in 25,39 Sekunden. Zuvor hatte sie über 100 m Hürden starke 14,05 Sekunden, im Hochsprung 1,75 m und im Kugelstoßen 13,82 m erzielt. So sammelte Sarah Lagger am ersten Tag ihre 3520 Punkten. Ganz klar in Führung liegt die Polin Adrianna Sulek (3838) vor der Britin Holly Mills (3688), der Französin Léonie Cambours (3544) und der Spanierin Claudia Conte (3553).