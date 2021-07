Livemusik in Pub „(aut)back“ in Ledenitzen

Um Musik dreht sich gerade alles im Australian Pub „(aut)back“ in Ledenitzen, das nur wenige Gehminuten von Faaker See und S-Bahn-Station entfernt ist. Auf der Bühne im Lokal geht es zum ersten Mal am Samstag heiß her, wenn The Gloriouz Bastards aufgeigen. Wöchentliche Konzerte sind geplant.