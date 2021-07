Slowake fuhr Schlangenlinien auf Tauernautobahn

Weil der 38-Jährige in Schlangenlinien fuhr, touchierte das Fahrzeug mehrmals mit der Leitschiene und weiteren Verkehrsleiteinrichtungen. Sowohl an den Verkehrsleiteinrichtungen als auch am Sattelschlepper entstand Sachschaden. Als der 38-Jährige am Rastplatz Feistritz an der Drau angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, verweigerte er einen Alkotest. Der Slowake erhielt eine Anzeige. Es wurde eine Sicherheitsleistung in der Höhe von mehreren tausend Euro eingehoben.