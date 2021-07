Fischbach: Bauer rettete Kinder aus dem Feuer

Der nächste Großbrand in der Oststeiermark: Nachdem am Montagnachmittag 170 Feuerwehrleute aufgrund des Brandes eines Wirtschaftsgebäudes im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausrücken mussten, stand in der Nacht auf Dienstag erneut ein Bauernhof in Flammen – diesmal in der Gemeinde Fischbach im Bezirk Weiz.