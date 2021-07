Programmieren für Anfänger im „Spielestudio“

Mehr Tiefe als „Super Mario Maker 2“

Was im Grundprinzip an Spielebaukästen wie den „Super Mario Maker 2“ erinnert, geht durchaus in die Tiefe. In den liebenswert gestalteten Tutorials wird der Spieler schon einmal mit Bugs konfrontiert, die er ausmerzen muss, bevor er weiterspielen kann. Es gibt sogar so etwas wie Prüfungen: Nach den einzelnen Lektionen muss man in Rätseln unter Beweis stellen, dass man die vermittelten Programmierkenntnisse verinnerlicht hat.