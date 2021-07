Waffengewalt: New York nun „Katastrophennotfall“

„Wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, sterben jetzt mehr Menschen an Waffengewalt und Verbrechen als an Covid“, erklärte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag (Ortszeit). Er möchte daher einen an die Gesundheitsbehörden angebundenen Beauftragten zur Prävention von Waffengewalt ernennen. Dieser soll an der Schnittstelle von Sozialdiensten, Gefängnisanstalten, Polizeikräften und anderen Behörden agieren.