Weltfrieden durch die Corona-Pandemie?

20.000 Tote trotz Waffenruhe im März

Im März 2020 rief der UNO-Sicherheitsrat eine globale Waffenruhe für 90 Tage aus. „Die Signale aus Konfliktregionen waren positiv“, sagt der Friedensforscher Max Lakitsch von der Uni Graz. „Dennoch fielen in diesem Zeitraum weltweit 20.000 Menschen bewaffneten Konflikten zum Opfer.“ Laut dem globalen Friedensindex (siehe Grafik unten) hat sich weltweit die Situation trotz Corona nicht unbedingt verbessert. In 80 Staaten der Welt verschlechterte sich die Lage, 81 konnten Fortschritte erzielen. Erstmals seit fünf Jahren stiegen aber die globalen Militärausgaben wieder an. Neben Island stehen Neuseeland, Österreich, Portugal und Dänemark an der Spitze des Friedensindex. Afghanistan ist zum zweiten Mal in Folge das am wenigsten friedliche Land der Welt.