So schnell geht’s: Mit einem „Like“ im Kriminal

In den sozialen Netzwerken haben rechtsradikale Inhalte in den letzten Jahren stark zugenommen. Davon berichtete Tirols Landespolizeidirektor Edelbert Kohler am Dienstag in der Ferrarischule in Innsbruck. Und der oberste Sicherheitsbeamte stellt gleich klar: „Da kennen Polizei und Justiz keinen Spaß, auch wenn gerade bei jungen Menschen so manches einschlägige Posting vermeintlich als harmloser Witz verstanden wird.“ Kohler fallen zahlreiche Beispiele von jungen Menschen ein, die sich letztlich vor Gericht verantworten mussten.