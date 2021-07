Zwei Tage nach OP: Papst macht gute Fortschritte

Kardinal Christoph Schönborn reihte sich zuletzt unter jene Menschen weltweit, die Franziskus Genesungswünsche sandten. Der Wiener Erzbischof schrieb auf Twitter: „Herzliche Genesungswünsche aus Österreich, lieber Papst Franziskus. Viele Menschen in unserem Land denken in diesen Tagen an Sie und beten für Sie.“