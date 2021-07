Walkner ließ sich Gesamtsieg nicht mehr nehmen

Damit läuft der Start in die neue Rallye-Saison weiterhin sehr gut für den 34-Jährigen. Nach dem zweiten Rang bei der der Kasachstan-Rallye vor einem Monat legt Walkner noch einen drauf und übernimmt mit dem Sieg bei der Seidenstraßen-Rallye auch die Gesamtwertung. Die Silk Way Rallye war die zweite von sechs Stationen der 2021 FIM Cross-Country Rallies World Championship Serie. Weiter geht es im August, dann steht die Rallye Dos Sertoes in Brasilien an.