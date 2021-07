Ex-Vizekanzler vorm Kadi | Campione oder Campeon

Heute Abend das erste Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Da trifft Italien auf Spanien. Es ist eine alte Rivalität zwischen den beiden großen südeuropäischen Ländern. Ich erinnere mich an eine Szene in der Nähe des Schiefen Turms in Pisa knapp nach der EURO 2008 in Österreich und der Schweiz. Eine Gruppe spanischer Touristen konnte ihre Freude über den Gewinn der Europameisterschaft wenige Tage zuvor nicht zügeln und rief lautstark „Campeon!“, also „Sieger“, „Champion“. Umgehend und durchaus freundlich replizierte eine Gruppe Italiener, auf sich bezogen: „Campione! - ma del mondo“. Also so viel wie: Wir sind auch „Meister“, aber nicht nur Europameister, sondern überhaupt Weltmeister. Das war korrekt, denn zwei Jahre davor hatten die Italiener in Deutschland ihren vierten Weltmeistertitel geholt. Übrigens: Zwei Jahre später waren die Spanier dann nicht nur Europa-, sondern auch Weltmeister. Und wurden 2012 gleich noch einmal Europameister. Die Italiener gewannen nach der WM 2006, auf die sich die selbstbewussten Azzurri in Pisa bezogen hatten, nichts mehr, waren 2018 nicht einmal für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Aber heute drücken wir ihnen die Daumen - eine Mannschaft, die sogar Österreich bezwungen hat, die muss das Zeug zum Europameister haben…