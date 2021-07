Wertestudie zeigt: Ängste der Kinder plagen Eltern

„Wenn Sie im Konkreten an die letzten Monate der Krise denken. Welche der folgenden Lebensbereiche in Bezug auf Ihr Familienleben sind für Sie eine sehr starke Herausforderung gewesen?“ – wollte Paul Eiselsberg von IMAS für die von LH-Vize Manfred Haimbuchner in Auftrag gegebene Familienstudie von 1008 Landsleuten wissen. Die Antwort: Für 62 Prozent der Eltern mit Kindern bis 14 Jahren war die Beschäftigung des Nachwuchses im Haus, um Langeweile zu vermeiden, ein Problem. Am Schlimmsten war, soziale Kontakte zu vermeiden (68%). Aber mit den Sorgen und Ängsten der Kinder richtig umzugehen war mit 59% fast ebenso eine große Herausforderung wie die Aufgabe, wie familiäre Harmonie, um Konflikte zu vermeiden.