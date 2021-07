Viel Aufregung um wenig Stoff: Der Bikini wird 75

So war es Nackttänzerin Micheline Bernardini vorbehalten, der Weltöffentlichkeit im Pariser Schwimmbad Molitor den ersten Bikini vorzustellen. Noch in den 1950er und 1960er Jahren hatte der für seine Zeit atemberaubend aufreizende Zweiteiler an vielen Stränden Badeverbot. Es dauerte und bedurfte einiger prominenter Trägerinnen wie Brigitte Bardot, Marilyn Monroe und Ursula Andress, bis er seinen weltweiten Siegeszug an Stränden und in Schwimmbädern antrat.