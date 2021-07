Walkner nach Sieg an Spitze der Silk-Way-Rallye

Matthias Walkner hat bei der kurzfristig verkürzten „Silk Way Rallye“ mit einem Sieg auf der längsten Etappe die Gesamtführung übernommen. Der Salzburger KTM-Pilot führt das Feld in Russland mit einem Vorsprung von zweieinhalb Minuten auf den Argentinier Franco Caimi an. Zwei Wertungsprüfungen werden die Piloten noch bewältigen, ehe der Champion in der Westsibirischen Stadt Gorno-Altaisk gekürt wird.