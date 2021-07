Unter der Woche wird es in Teststraßen langweilig

Am ersten Wochenende in „Fortgeh-Freiheit“ gab’s einen Ruck nach oben – immerhin kamen an einem Tag 20.136 Oberösterreicher zu einer der mehr als 100 öffentlichen Teststraßen oder in eine der 200 attestierten Selbsttest-Möglichkeiten bei den Gemeinden. Mehr als doppelt so viele, knapp 56.000, schoben sich daheim beim Wohnzimmertest das Staberl in die Nase.