Afro-Styling auf Lehrplan für britische Friseure

Britische Friseurinnen und Friseure sollen künftig in ihrer Ausbildung auch lernen, Afro-Haare professionell zu schneiden. Die kürzlich neu veröffentlichten nationalen Berufsstandards wollen den „Bedürfnissen der diversen Bevölkerung in Großbritannien Rechnung tragen“, wie der Sender Sky News am Sonntag berichtete.