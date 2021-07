Leclerc-Bruder schreckt alle! Ein „Schumi“ siegt

Angstszenen und einen glücklichen Premieren-Sieg von David Schumacher haben die Formel-3-Rennen im Rahmen des Grand Prix von Österreich in Spielberg gebracht. Während der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher am Samstag aus der unerwarteten Pole-Position zum ersten Sieg kam, raste die Nachwuchs-Serie am Sonntag im abschließenden Hauptrennen auf dem Red Bull Ring mit Riesenglück an einem schweren Unfall vorbei