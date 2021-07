„Massenschlägerei“ am Wiener Praterstern abgesagt

Seit Leonie in der Nacht auf vergangenen Samstag in der Wiener Donaustadt getötet wurde, kochen die Emotionen in allen Lagern hoch. Während über zwei mögliche Täter die U-Haft verhängt wurde, forderte Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp Abschiebungen. Über den mutmaßlichen Täter Nummer drei dürfte noch am Sonntag die U-Haft verhängt werden.