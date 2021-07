Das ist eine Sitzung der Minister in der Ukraine

Was Ungarns Teamchef Marco Rossi, den Vierten im Bunde der sogenannten „Todesgruppe“, zu einer süffisanten Spitze via Instagram verleitete: „Wir sehen uns alle am Strand“, postete der Italiener in Richtung von Ronaldo, Manuel Neuer und Kylian Mbappé, alle drei Topstars versah er mit einem Reisekoffer, Zeit zum Urlaubmachen haben die nun alle.