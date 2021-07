Milwaukee Bucks gewinnen auch ohne Antetokounmpo

Die Milwaukee Bucks trennt nur noch ein Sieg im Halbfinale der NBA gegen die Atlanta Hawks vom Aufstieg. Die Bucks besiegten die Gäste aus Georgia mit 123:112 und führen damit in der „best of seven“-Serie mit 3:2. Die Hawks müssen nun in der Nacht auf Sonntag das Heimspiel unbedingt gewinnen, um die Chancen auf den Finaleinzug zu wahren. In der Western Conference stehen die Phoenix Suns schon als Finalisten fest.