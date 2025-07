Sechs von zehn Befragten kritisieren ihr Zuhause

Ein Viertel denkt an Umzug

Insgesamt denken 28 Prozent der Befragten über einen Wohnungswechsel in den kommenden fünf Jahren nach. Bei den Jungen hat das vor allem mit hohen Mietpreisen, der als zu gering empfundenen Fläche und Unzufriedenheit mit der Umgebung der Wohnung zu tun. Sechs von zehn Befragten zwischen 16 und 29 Jahren wollen in den nächsten Jahren umziehen, häufig aus partnerschaftlichen oder familiären Gründen. In der Altersgruppe ab 40 Jahren ist die Wohnumgebung ein zentrales Kriterium, etwa Lärm und Infrastruktur. Ab dem 50. Lebensjahr rückt schließlich altersgerechtes Wohnen in den Fokus: So gewinnen beispielsweise Barrierefreiheit und Nähe zu Versorgungseinrichtungen an Bedeutung.