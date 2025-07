NS-Wiederbetätigung: Deutscher muss in Haft

Gekleidet in bunter Hose und Lego-Print-Jacke könnte man meinen, der 38-Jährige kommt gerade aus dem Spieleland in Ravensburg. Tatsächlich sitzt er aber seit einiger Zeit wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung in Untersuchungshaft und wird von Justizwachebeamten in Handschellen in den Schwurgerichtssaal geführt. Als Staatsanwältin Konstanze Erath den Strafantrag vorliest, ist auch dem mehrfach in Österreich und Deutschland vorbestraften Delinquenten klar: Jetzt ist Schluss mit lustig.