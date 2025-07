Phosphor und „falsche Fische“ Probleme für Seen

Die anderen größeren Kärntner Seen werden entweder mit „Gut“ (Faaker See, Keutschacher See, Klopeiner See, Millstätter See) oder mit „Mäßig“ (Wörthersee, Pressegger See, Längsee) beurteilt. An der Kippe zwischen „Mäßig“ und „Unbefriedigend“ steht der Ossiacher See – wieder ist eine einzige Kategorie „schuld“.