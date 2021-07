Die kleine Botin denkt beim Plastik um!

Generell achte ich beim Einkauf auf die Art der Verpackung: Gläser und Glasflaschen mit Schraubdeckel in unterschiedlichen Größen sind genial, um sie nach dem Waschen wieder zur Aufbewahrung von Vorräten zu verwenden. Alufolie und Frischhaltefolie habe ich gegen Bienenwachstücher aus Stoff getauscht (dazu gibt es eine einfache Anleitung zum Selbermachen auf diekleinebotin.at). Das Vorkochen für die Woche erledige ich am Sonntag, so erspare ich mir Fertiggerichte, und damit jede Menge Plastikverpackung. Relativ neu in unserem Haushalt sind Artikel für die Körperpflege: verpackungsfreie Shampoos und Seifen habe ich länger getestet, um das Richtige zu finden. Das hat sich aber gelohnt. Jeder kleine Schritt bewirkt was für unsere Umwelt!