Die kleine Botin schläft jetzt wieder gut

Also am besten schon Stunden vorher den Laptop zuklappen und das Smartphone abdrehen. Genial ist ein kleines Notizbuch neben dem Bett, wenn eine Idee sich plötzlich aufdrängt oder ein Gedanke nicht bis morgen warten kann. Wenn das aufgeschrieben ist, schläft es sich leichter. Frische Luft, ein Buch, Tee oder warme Milch – was immer gerade notwendig ist, wissen wir am besten selber.