Die kleine Botin feiert drei Jahre Kolumne

So wie heute stand 2021 beim Schreiben der ersten Zeilen das Osterfest vor der Tür und damit der Neubeginn, die neue Jahreszeit, die mehr Licht, Wärme und Liebe ins Land bringt. Und so ist es auch heute beim Schreiben dieser Zeilen. Ich freue mich darüber, viel Neues in mein Leben zu lassen und auch wenn man sich in solchen Situationen nie sicher sein kann, ob jede Knospe zur Blüte wird oder sich am Ende tatsächlich eine Frucht entwickelt, sollte man ihr die Chance geben.