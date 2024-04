Die kleine Botin sammelt Sommerfarben

Der Sommer steht fast schon vor der Tür und die meisten von uns wollen auch in der Wohnung den Wintermief nun endgültig loswerden. Am besten gelingt das mit farbenfroher, frischer Deko und sommerlichen Accessoires. Wer sich dabei gern an Trends orientiert, wird in Möbel- und Einrichtungshäusern und in gut sortierten Online-Shops jede Menge in den Trendfarben 2024 finden: neben „peach“ sind das weitere Koralle-, Rot- und Orange-Töne. Auch knallbunt ist weiterhin en vogue.