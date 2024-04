Die kleine Botin feiert den Tag der Pflanze

Am Samstag ist der Internationale Ehrentag der Pflanze. Und gerade jetzt im April, wo man der Natur förmlich beim Wachsen zusehen kann, ist es extrem wertvoll, sich achtsam und genau mit diesen Wunderwerken zu beschäftigen. Gerade Kindern, die in der Stadt aufwachsen oder wegen eines stressigen und durchgetakteten Alltags keine Zeit haben, über Felder zu spazieren, das mitzugeben, finde ich sehr wichtig. Ein kleiner Naschgarten, wie in der letzten Kolumne gezeigt, ist super, weil sie da selbst etwas ernten können. Doch bevor es so weit ist, heißt es abwarten.