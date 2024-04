Die kleine Botin bastelt Pflanzenschilder

So geht‘s:

Ton gut kneten, rund 0,5 cm dick ausrollen und in 1 x 10 cm Streifen schneiden. Streifen an einer Seite spitz zuschneiden. Mit Buchstaben-Stempel die Gemüsesorten stempeln. Die Schilder einige Tage an der Luft trocknen lassen und mit Klarlack haltbar machen.