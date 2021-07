62 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Bisher gab es in Österreich 650.474 positive Testergebnisse. Mit Stand 9.30 Uhr waren österreichweit 10.706 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (aufgrund einer Datenbereinigung kam es aktuell es zu einer Verringerung der Anzahl der Verstorbenen). 637.909 Menschen sind nach einer Covid-19-Erkrankung wieder genesen. Derzeit befinden sich 166 Personen in Spitalsbehandlung, 52 von ihnen werden auf Intensivstationen betreut.