Mädchen getötet: Zweifel am Alter des Verdächtigen

Neue Entwicklung im Fall um die in Wien-Donaustadt ermordete Leonie (13): So gibt es mittlerweile nicht nur massive Kritik am schleppenden Asylverfahren des derzeit hauptverdächtigen Afghanen, auch dessen Angaben über sein Alter - er sei zum Tatzeitpunkt 18 Jahre jung gewesen - lassen die Emotionen hochkochen. Ob es eine medizinische Überprüfung geben wird, ist offen - hier wäre die Staatsanwaltschaft am Zug.