Trauer um Mordopfer: „Warum ausgerechnet sie?“

„Sie hat uns viel zu früh verlassen“

Und doch: Das Schicksal sollte die Weggefährtinnen just einen Tag vor dem Mord an Leonie noch ein letztes Mal zusammenbringen. Zufällig lief man sich bei einer Feier über den Weg, aß und trank sogar etwas zusammen, scherzte dabei auch über die alten Zeiten. Laut Nadine war Leonie an diesem Tag wie immer, so wie man sie in Tulln kannte: lustig und liebenswert.