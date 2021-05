Afghanistan: NATO-Soldaten gehen, Gewalt bleibt

Zahlreiche Tote bei Selbstmordanschlag

Die Gewalt ging allerdings auch in der Nacht auf Samstag weiter. Bei einer Explosion auf einer Militärbasis am Luftwaffenstützpunkt Bagram wurden in der Nacht mindestens zwei Soldaten getötet. In der Provinz Nangarhar starben eine Frau und zwei Kinder, als ihr Haus von einer Mörsergranate getroffen wurde. Erst am Freitagabend hatte es einen massiven Autobombenangriff in der Provinz Logar mit mindestens 24 Toten gegeben (siehe Video oben).