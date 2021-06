Kim Kardashian: Da wird selbst der Papst rot!

Und dennoch schlüpfte die US-Beauty gerade an diesem Tag in ein Kleid, das an manchen Stellen ganz schön viel Haut blitzen ließ. Dank Cut-outs am Bauch und an den Hüften, dem schulterfreien Schnitt sowie zarter Spitze, die den Anschein erweckte, die 40-Jährige trage nichts drunter, wirkte Kim alles andere als züchtig.