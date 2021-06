Das Festival Spectrum setzt heuer auf #reframing

Für das Theaterfestival Spectrum wirft Martin Dueller den Anker am Villacher Hauptplatz aus, und hofft, dass er hält. Im „Krone“-Interview verrät der neue künstlerische Leiter, was das Motto #reframing bedeutet, was uns von 7. bis 11. Juli in Villach erwartet, und warum Normalität eigentlich Durchschnitt bedeutet.